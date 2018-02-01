«Жизнь, о которой не мечтают. Как борется с ударами судьбы 14-летний Тилек», — публикация с таким названием появилась на новостной ленте ИА «24.kg» 18 января. В ней мы рассказали о жизни брошенного матерью талантливого подростка, который делает очень красивые сувенирные поделки. В этот же день телефон редакции не умолкал от звонков тех, кто хотел оказать помощь Тилеку. Сотни людей писали нам в соцсетях, но помогли лишь немногие из них. Об этом и пойдет речь.

Минутная жалость

«Объясните подробней, как доехать, и дайте номер отца мальчика. Я сейчас выезжаю уже. Отвезу компьютер, продукты и деньги», — обещал депутат. С тех пор прошло почти две недели, а он так и не доехал до места назначения.

Среди звонивших были довольно знаменитые и богатые чиновники. Но, как выяснилось, ни один из них так и не появился на пороге барачного дома, в котором живет Тилек.

«Мы с коллегами собираемся на днях поехать. Скажите, пожалуйста, размер одежды мальчика, мы хотим купить ему вещи. И не могли бы вы поехать с нами и показать дорогу», — позвонили из одной организации. Но потом, видимо, передумали ехать.

Возможно, большинство людей после прочтения статьи охватывает искренняя минутная жалость, которая быстро улетучивается, и благородный порыв забывается.

Помощь не на словах

«Здравствуйте, меня зовут Карылгаш. Мы в WhatsApp создали группу желающих помочь Тилеку. Можно мы вас добавим в нее?» — попросила девушка.

Оказалось, что группа состояла из девяти человек — рядовых рабочих государственных и частных организаций. А Карылгаш и вовсе безработная. Чтобы помочь Тилеку, попросила деньги у мужа. Они собрали 16 тысяч сомов на покупку сенсорного телефона, которого у него не было. Ведь Тилек хотел продавать свои поделки в Instagram.

— Вы же были у этой семьи дома. Опишите нам, как они живут. Скажите, что нужно в дом? — спрашивали меня в группе.

— В доме давно не был ремонта, местами отклеиваются старые обои, старый ковер из синтетики, старый телевизор. Да все старое. Все нужно, — ответила я.

Тут же женщина отправила фотографию своего шерстяного красивого красного ковра с бежевыми узорами и предложила отвезти его Тилеку.

Самая активная в группе Карылгаш собрала деньги, поехала вместе с детьми, несмотря на холод, в ЦУМ, купила телефон, накупила продуктов.

Правда, ковер захватить не получилось. Пообещала привезти его в другой раз.

Так рано утром мы с Карылгаш отправились в село Чуй. Она очень просила не фотографировать ее близко и не указывать фамилии. Считает, что помогать нужно тихо, а не для пиара.

Когда мы приехали, семья завтракала на кухне. Хозяин дома пригласил за стол. Прежде мы занесли продукты, и Карылгаш вручила Тилеку сенсорный телефон. Тилек очень обрадовался и сразу принялся его распаковывать.

За столом мы разговаривали с отцом, а Тилек изучал функции своего нового телефона. Отец рассказал о помощи, которую люди оказали им после публикации статьи о Тилеке.

«Мне позвонили и предложили пять тонн угля. Я отказался, потому что на этот сезон мы запаслись углем. Конечно, мы бы могли и на следующий год припрятать его, но я постеснялся, что, выгружая уголь, они увидят, что у нас достаточно угля, и осудят», — рассказывает отец Тилека.

Люди звонят и спрашивают, что нужно. Но я не привык что-то просить, теряюсь и часто отказываюсь от помощи.

По его словам, немало людей приносили деньги и продукты, а некоторые созванивались с его дочерью в Бишкеке и передавали деньги через нее. Несли, кто сколько может. По тысяче и по пятьсот сомов. Один человек из Бишкека передал через дочь $100. Так они собрали 20 тысяч сомов и положили в банк. Еще 4,8 тысячи сомов добрые люди положили на номер «Элсом».

«Мы все деньги положили в банк. Ни сома не потратили. Мы уже привыкли на всем экономить и лишнего не тратим. Стараемся даже мелочь положить на счет, потому что уже через два года Тилеку сделают операцию по замене суставов. Время быстро пролетит. Надо успеть собрать достаточно денег. Операция будет бесплатной, но деньги могут понадобиться. Да и хочется, чтобы средства про запас были всегда. Были времена, когда нам на самые необходимые лекарства денег не хватало», — вспоминает он.

Без конца повторяя слова благодарности, глава семьи с удовольствием рассказывает об оказанной им помощи. Показывает коробку с одеждой, которую привезли Тилеку. Одежда в коробке хоть и ношеная, но добротная. Много теплых спортивных штанов, теплая куртка и модная кепка, которая так понравилась Тилеку.

А проблем оказалось еще больше

В эту встречу отец Тилека рассказал о том, о чем не говорил при нашей первой встрече. Оказывается, мать, бросившая семью, продала часть барака, в котором они живут. Дом был оформлен на его супругу. И судебные приставы чуть не выставили их на улицу.

«Я был вынужден обратиться в суд с исковым заявлением. На дом наложили арест. Несмотря на это, новая хозяйка дома отправляла клиентов, желающих посмотреть на дом. Конечно, арестованный дом никто не купил. Мы отсудили себе одну комнату. Если сюда кто-нибудь приедет жить, нам нужно будет сделать в свою комнату отдельный вход», — рассказывает Нурбек Алтымышев.

Они с Тилеком мечтают, что когда-нибудь построят себе дом на своей малой родине в Кемине и будут вести свое хозяйство. Купят птицу и скотину. Тилек очень любит животных.

Напомним, Тилек вместе с отцом проживает в селе Чуй. Кроме отца, у него есть две сестры. Они учатся и работают в столице. Домой приезжают по выходным. А будни Тилек с отцом коротают вдвоем. У отца Тилека — Нурбека Алтымышева — тоже есть инвалидность. В сумме их пособия по инвалидности составляют четыре с половиной тысячи. Большая часть этих денег уходит на лекарства.

По состоянию здоровья мальчик не может посещать школу. Учителя обучают его на дому. А играть приходится с соседскими детьми, которые гораздо младше его. Сверстников Тилека среди соседей нет, а за пределы своей улицы он выезжает очень редко, хотя и живет в нескольких шагах от города Токмака. Мы уже писали, что этот город, впрочем, как и все населенные пункты страны, не приспособлен для людей с инвалидностью.

Но мы убедились в том, что в Кыргызстане всегда найдутся люди, которые не смогут пройти мимо чужой беды.