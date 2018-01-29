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Общество

Несколько туркменских спортсменов за допинг отправили в тюрьму

Фото радио «Азатлык». Туркменские спортсмены на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам Ашхабад-2017. Иллюстративное фото

Несколько туркменских спортсменов, выступавших в сентябре на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде, лишились наград, некоторых наказали реальными тюремными сроками. Об этом сообщило радио «Азатлык».

Как утверждают несколько независимых друг от друга источников, по результатам расследования антидопингового агентства, по меньшей мере, четырех туркменских спортсменов, выступавших в различных видах борьбы, обвинили в использовании запрещенных препаратов.

Во время игр «Ашхабад-2017» у нескольких туркменских спортсменов обнаружили допинг. Их посадили в тюрьму. Все говорят о спортсмене Али Аллабердыеве. Ему дали 12 лет тюрьмы.

Источник в Министерстве внутренних дел Туркменистана

Али Аллабердыев, 1991 года рождения, родом из города Сердар Балканской области. По словам его близких, спортсмен, возможно, прибегнул к использованию запрещенных препаратов из-за травм, с которыми под давлением властей был вынужден выступать на соревнованиях.

«Али и раньше выступал успешно на международных соревнованиях. У него очень хорошая подготовка. Но во время игр «Ашхабад-2017» он не выдерживал давления властей, тяжелых тренировок и различных массовых мероприятий. Несмотря на тяжелую травму левой руки, Али заставили бороться. Возможно, он не выдержал и использовал допинг», — сообщил на условиях анонимности знакомый Али Аллабердыева.

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По неподтвержденным данным, еще один туркменский атлет по обвинению в использовании допинга осужден на 9 лет. Его личность журналистам пока не удалось уточнить.

Вместе с тем власти страны и национальные СМИ, возвестившие о «расцвете туркменского спорта со скоростью скакуна», тему обвинения и осуждения своих спортсменов в связи с использованием допинга не затрагивают. Ситуацию отказались прокомментировать и официальные представители ряда спортивных организаций страны.
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