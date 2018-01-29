16:42
-12
USD 68.39
EUR 85.25
RUB 1.23
Общество

«Личный кабинет» на сайте Соцфонда Кыргызстана не работает

«Личный кабинет» на сайте Соцфонда Кыргызстана не работает. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по соцвопросам сообщил депутат Аалы Карашев.

По его словам, эту норму планировалось запустить с 1 января 2019 года. Однако позже было решено перенести ее на 1 июля 2019-го. «Надеемся, что с этого периода «кабинет» будет работать», — сказал нардеп.

Читайте по теме
В парламенте поддержали облегчение процедуры начисления пенсий

Он представил поправки в Закон «О государственном пенсионном социальном страховании», облегчающие процедуру начисления пенсий.

Согласно законопроекту, в течение месяца после определения размеров пенсии граждане вправе подтвердить либо выразить несогласие с данными расчетами. Ознакомление с расчетами будет осуществляться в «Личном кабинете» на сайте Социального фонда. Для доступа к нему лицу, которому назначается пенсия либо осуществляется ее перерасчет, Соцфонд выдает персонифицированный код.
Ссылка:
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане пенсионерам делают перерасчет с ошибками
Самая маленькая пенсия в Кыргызстане — 1,8 тысячи сомов
В аппарате президента Кыргызстана обеспокоились правом педофилов на труд
Покупка недвижимости в Кыргызстане иностранцами. Плюсы и минусы поправок
В Кыргызстане предлагают штрафовать за ошибки в рекламных текстах и объявлениях
За шесть лет жизнь пенсионеров, учителей и врачей в Кыргызстане не изменилась
Облегчить процедуру назначения пенсий в Кыргызстане намерены депутаты
Для заключения брака кыргызстанцам не придется ждать месяц
Должников по алиментам намерены лишать прав охотиться и управлять машиной
В Соцфонде Кыргызстана объяснили, почему начисляли пенсию отчисленному студенту
Популярные новости
Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о&nbsp;погоде на&nbsp;февраль Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о погоде на февраль
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в&nbsp;истории был самым холодным? Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
Семь причин, по&nbsp;которым инспекторы могут остановить автомобиль Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль
Как пережить аномальные морозы: правила поведения Как пережить аномальные морозы: правила поведения
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; приглашает клиентов в&nbsp;офис будущего «Росинбанк» приглашает клиентов в офис будущего
Комфортный зимний отдых с&nbsp;MegaCom Комфортный зимний отдых с MegaCom
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»