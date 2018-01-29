«Личный кабинет» на сайте Соцфонда Кыргызстана не работает. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по соцвопросам сообщил депутат Аалы Карашев.

По его словам, эту норму планировалось запустить с 1 января 2019 года. Однако позже было решено перенести ее на 1 июля 2019-го. «Надеемся, что с этого периода «кабинет» будет работать», — сказал нардеп.

Читайте по теме В парламенте поддержали облегчение процедуры начисления пенсий

Он представил поправки в Закон «О государственном пенсионном социальном страховании», облегчающие процедуру начисления пенсий.

Согласно законопроекту, в течение месяца после определения размеров пенсии граждане вправе подтвердить либо выразить несогласие с данными расчетами. Ознакомление с расчетами будет осуществляться в «Личном кабинете» на сайте Социального фонда. Для доступа к нему лицу, которому назначается пенсия либо осуществляется ее перерасчет, Соцфонд выдает персонифицированный код.