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Общество

В неуплате налогов обвинили более сотни звезд таджикской эстрады

Налоговый комитет при правительстве Таджикистана обвинил более сотни певцов в уклонении от уплаты налогов. Пение на свадьбах и торжествах в стране считается предпринимательством, которое осуществляется при наличии патента, сообщило агентство Asia-Plus. Таковых у многих звезд таджикской эстрады не оказалось.

В черный список налоговики включили тех, кто вовсе не платит налоги. «Большинство артистов не приобретают предпринимательские документы, налаживая деятельность без регистрации в налоговых органах», — заявили в Налоговом комитете.

Месячная стоимость патента для певцов на свадьбах и торжествах составляет 540 сомони (около 4 тысяч 200 сомов).

В ведомстве подчеркнули, что стоимость услуг звезд таджикской эстрады на свадьбах и торжествах составляет от $1-5 тысяч и более.

Кроме того, составили налоговики и другой список: тех певцов, кто не вовремя и не в полном объеме выполняет свои налоговые обязательства.

По данным Налогового комитета, в Единый государственный реестр вошли 1 тысяча 512 человек, которые занимаются пением на свадьбах и торжествах, оказывают на них музыкальные, танцевальные услуги, а также услуги ведущего, оборудуют такие мероприятия радио- и телеаппаратурой, занимаются фото- и видеосъемкой торжеств.
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