Искусство борьбы с кобрами показал индонезийский спецназ

Бойцы спецподразделений армии Индонезии показали министру обороны США Джеймсу Мэттису навыки хождения по огню, обращения с ядовитыми змеями и умение разбивать головой бетонные блоки.
Глава Пентагона прибыл в Джакарту вчера в ходе вояжа по странам Юго-Восточной Азии. Индонезийские коммандос показали мастерство на церемонии, которая завершила визит.
Судя по опубликованному ABC видео, спецназовцы работали с королевскими кобрами — самыми крупными ядовитыми змеями планеты, широко распространенными в тропических лесах Индонезии.
Шоу сопровождалось рокотом боевых барабанов. Досмотрев его, американский министр улетел во Вьетнам.