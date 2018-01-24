Искусство борьбы с кобрами показал индонезийский спецназ

Бойцы спецподразделений армии Индонезии показали министру обороны США Джеймсу Мэттису навыки хождения по огню, обращения с ядовитыми змеями и умение разбивать головой бетонные блоки.

Глава Пентагона прибыл в Джакарту вчера в ходе вояжа по странам Юго-Восточной Азии. Индонезийские коммандос показали мастерство на церемонии, которая завершила визит.

Судя по опубликованному ABC видео, спецназовцы работали с королевскими кобрами — самыми крупными ядовитыми змеями планеты, широко распространенными в тропических лесах Индонезии.

To the sounds of beating drums, Indonesian commandos show off their unique skills for Sec. Mattis - including snake-handling, walking on fire and breaking bricks with their heads. https://t.co/ASpdssk4jC pic.twitter.com/RnPq7LArfB — ABC News (@ABC) 24 января 2018 г.

Шоу сопровождалось рокотом боевых барабанов. Досмотрев его, американский министр улетел во Вьетнам.