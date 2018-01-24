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Общество

Искусство борьбы с кобрами показал индонезийский спецназ

Бойцы спецподразделений армии Индонезии показали министру обороны США Джеймсу Мэттису навыки хождения по огню, обращения с ядовитыми змеями и умение разбивать головой бетонные блоки.

Глава Пентагона прибыл в Джакарту вчера в ходе вояжа по странам Юго-Восточной Азии. Индонезийские коммандос показали мастерство на церемонии, которая завершила визит.

Судя по опубликованному ABC видео, спецназовцы работали с королевскими кобрами — самыми крупными ядовитыми змеями планеты, широко распространенными в тропических лесах Индонезии.

Шоу сопровождалось рокотом боевых барабанов. Досмотрев его, американский министр улетел во Вьетнам.
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