Гидрометеорология не согласна передавать земли, принадлежащие станции «Байтик»

Гидрометеорология не согласилась передавать земли, принадлежащие станции «Байтик». Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Агентства по гидрометеорологии Зарылбек Итибаев.

Он подтвердил, что чиновники Байтикского айыл окмоту неоднократно обращались к нему, чтобы получить участок площадью 0,86 гектара. «Мы готовы рассмотреть предложение, если бы садоводческое товарищество предоставило равнозначный участок. Однако нам предложили неравнозначную территорию. Мы отказались от предложения», — пояснил Зарылбек Итибаев.

В отделе кадров агентства рассказали, почему уволили бывшего начальника метеостанции «Байтик» Артыкбая Куулунтаева. Он систематически отсутствовал на рабочем месте и скрыл судимость.

«Неоднократно от него и главного специалиста отдела сети наблюдения Гульнары Даакыбаевой звучат националистические призывы. В частности, они недовольны, что МЧС выдало трехкомнатную квартиру русской сотруднице, заявляя, что в первую очередь жилье должны получать кыргызы. Даакыбаева скрыла от комиссии, что члены ее семьи имеют недвижимость, и получила однокомнатную квартиру. Куулунтаев также встал в очередь на получение жилья, хотя у него есть квартира в 4-м микрорайоне. Более того, сегодня Гульнара Даакыбаева отсутствует на рабочем месте по болезни, однако это не помешало ей выступить на пресс-конференции», — рассказала начальник управления персоналом Кыргызгидромета Нурийла Жумабаева.

Агентство по гидрометеорологии подало в суд на бывших сотрудников, так как они мешают работать, дискредитируют и очерняют руководство, нанося моральный и материальный вред. К этому делу добавят и Гульнару Даакыбаеву.

Напомним, сегодня бывший начальник станции «Байтик» обвинил руководство агентства и МЧС в незаконной передаче земли.