В Ошской области провели инженерное исследование зданий метеостанций

Южное управление Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования провело инженерное обследование служебных зданий метеостанций «Кыргызгидромета» в Ошской области. Об этом сообщает Минстрой.

Обследование проведено на следующих объектах:

служебно-жилое здание метеорологической станции в селе Гульчо Алайского района;

метеорологическая станция второго разряда в селе Сары-Таш.

Специалисты изучили проектную и техническую документацию объектов, оценили их текущее состояние и сейсмостойкость. Также были подготовлены чертежи и проведен инженерный анализ конструктивных элементов зданий.

По итогам обследования институтом будет подготовлено заключение о техническом состоянии строительных конструкций, а также разработаны рекомендации по дальнейшей эксплуатации объектов.