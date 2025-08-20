15:14
Продолжается строительство велодорожки от села Байтик до Кашка-Суу

Продолжается строительство велодорожки, начинающейся в селе Байтик. Об этом сообщает Минтранс.

По его данным, в настоящее время на участке протяженностью 3 километра ведутся работы по подготовке основания велодорожки, установке бордюров и расчистке территории от деревьев и кустарников. Всего планируется построить 9 километров велодорожки.

Ранее на 3,1 километра дорожки был уложен асфальт и полностью установлено освещение. Работы выполняются дорожно-эксплуатационным предприятием № 25 государственного предприятия «Кыргызавтожол-Север».

Новая велодорожка будет продлена до села Кашка-Суу, создав благоприятные условия для ведения здорового образа жизни и безопасного передвижения на велосипедах для местных жителей.
