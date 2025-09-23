Чиновников и депутатов села Байтик обвиняют в земельных махинациях

Задержаны подозреваемые в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 7 июля в милицию обратились жители села Байтик Аламединского района, заявив, что местные чиновники незаконно выделили земельные участки. По их словам, с 2019 по 2024 год 25 гражданам оформили более 2 гектаров земли вне очереди.

Факт зарегистрирован по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Следствие установило схему: земли оформляли на аффилированных лиц, а затем продавали. Рыночная стоимость одного участка в Байтике, по данным милиции, составляет от $70 тысяч до $100 тысяч.

По делу задержаны бывший глава Байтикского айыльного округа А.А., 1975 года рождения, и землеустроитель С.Б., 1992 года рождения. Кроме того, следствие установило причастность депутатов местного кенеша Ч.Ж., 1992 года рождения, А.М., 1987 года рождения, и Э.Ю., 1991 года рождения. Все водворены в ИВС.

Расследование продолжается. Милиция ищет других фигурантов дела.