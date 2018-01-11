Пухлый беженец смотрел в окно спортзала и получил пожизненный абонемент

Юный сирийский беженец Мохаммед Кхалед получил пожизненный абонемент в одном из спортзалов провинции Адыяман, расположенной на юго-востоке Турции. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

На такой шаг руководство фитнес-клуба пошло после того, как по Сети разошлась фотография 12-летнего Кхаледа, страдающего избыточным весом. На снимке парень с подставкой для обуви за спиной и в одних тапочках стоит у окна спортивного зала и смотрит на происходящее в нем.

Как отмечает издание, мальчик работает чистильщиком обуви. Когда владелец клуба узнал, что подростка заинтересовал спортивный зал, то разыскал его и подарил абонемент.

Публикация от Mustafa Küçükkaya (@kucukkaya.olimpiyatspor) Янв 3, 2018 at 2:03 PST

Впоследствии турецкие СМИ опубликовали фотографии, на которых Кхалед уже вовсю занимается спортом. «Он (владелец спортзала) нашел меня и помог мне... Я всегда мечтал похудеть. И сейчас я верю, что смогу этого добиться», — приводит издание слова сирийца.

Как отмечает The Independent со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в настоящее время в Турции проживают 3,3 миллиона сирийских беженцев.