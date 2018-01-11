05:40
0
USD 69.23
EUR 82.66
RUB 1.21
Общество

Пухлый беженец смотрел в окно спортзала и получил пожизненный абонемент

Юный сирийский беженец Мохаммед Кхалед получил пожизненный абонемент в одном из спортзалов провинции Адыяман, расположенной на юго-востоке Турции. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

На такой шаг руководство фитнес-клуба пошло после того, как по Сети разошлась фотография 12-летнего Кхаледа, страдающего избыточным весом. На снимке парень с подставкой для обуви за спиной и в одних тапочках стоит у окна спортивного зала и смотрит на происходящее в нем.

Как отмечает издание, мальчик работает чистильщиком обуви. Когда владелец клуба узнал, что подростка заинтересовал спортивный зал, то разыскал его и подарил абонемент.

Впоследствии турецкие СМИ опубликовали фотографии, на которых Кхалед уже вовсю занимается спортом. «Он (владелец спортзала) нашел меня и помог мне... Я всегда мечтал похудеть. И сейчас я верю, что смогу этого добиться», — приводит издание слова сирийца.

Как отмечает The Independent со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в настоящее время в Турции проживают 3,3 миллиона сирийских беженцев.
Ссылка:
просмотров: 1856
Версия для печати
Материалы по теме
В Турции арестовали предполагаемого организатора убийства посла России
Гражданин Турции получил 30 лет тюрьмы за изнасилование кыргызстанки
Кыргызстанец — участник боевых действий в Сирии получил восемь лет тюрьмы
У III Всемирных игр кочевников появились промо-ролик и обновленный логотип
Пентагон подсчитал, сколько боевиков ИГИЛ осталось в Сирии и Ираке
От хоккея до ушу. Как дети депутатов штурмуют спортивные высоты
Премьер-министр наградил спортсменов за выступление на V Азиатских играх
Суд по избиению кыргызстанки полицейскими в Турции состоится в марте
Боевики из Сирии и Ирака пытаются под видом беженцев проникнуть в страны СНГ
Число мигрантов в мире превысило 258 миллионов
Популярные новости
Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры
Энергетики назвали причину смога над Бишкеком Энергетики назвали причину смога над Бишкеком
Ошибка в&nbsp;новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан Ошибка в новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан
Коттеджи Максима Бакиева. Журналиста вызывают на&nbsp;допрос в&nbsp;Финпол Коттеджи Максима Бакиева. Журналиста вызывают на допрос в Финпол
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! построил еще десятки новых объектов связи на&nbsp;юге Мобильный оператор О! построил еще десятки новых объектов связи на юге
Оцените преимущества виртуального номера от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom
3G&nbsp;и&nbsp;4G-сеть О! охватила еще 71&nbsp;населенный пункт Баткенской области 3G и 4G-сеть О! охватила еще 71 населенный пункт Баткенской области
+3&nbsp;новых магазина O!Store в&nbsp;Джалал-Абадской области +3 новых магазина O!Store в Джалал-Абадской области