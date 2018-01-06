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Общество

Украденную в Дании бутылку водки за $1,3 миллиона нашли пустой на стройке

Украденную в Дании бутылку водки за $1,3 миллиона нашли пустой на стройке. Об этом сообщил РБК.

Украшенную золотом и бриллиантами бутылку водки «Руссо-Балт», которую неизвестный похитил ранее из кафе в Копенгагене, нашли на стройке. Хозяин кафе Бриан Ингеберг рассказал, что водки в бутылке не осталось. Он заявил в комментарии изданию Ekstra Bladet, что доволен тем, что бутылка нашлась.

Полиция Дании сообщила в Twitter, что бутылку обнаружили на строительной площадке в Шарлоттенлунде, что к северу от Копенгагена. Сейчас она находится у полиции, правоохранительные органы собираются ее обследовать. От дальнейших комментариев полицейские отказались. 

Бутылку украли неизвестные в заведении Café 33, расположенном в Копенгагене. Камеры наблюдения зафиксировали похитителя, но на нем была кепка, а лицо замотано шарфом.

Шестилитровая бутылка «Руссо-Балт» украшена золотом, серебром и бриллиантами. Ингеберг рассказал, что эта бутылка фигурировала в одном из эпизодов сериала «Карточный домик».
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