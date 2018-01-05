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Общество

Шесть стипендий для кыргызстанцев выделяет Индия в своих вузах

Шесть стипендий для кыргызстанцев выделяет Индия в своих вузах, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, Индийский совет по культурному сотрудничеству предоставляет гражданам КР возможность получить стипендию на прохождение одно- и двухгодичных курсов в высших учебных заведениях Индии в 2018/2019 учебном году.

Для участия необходимо зарегистрироваться и заполнить заявку на официальном сайте программы: http://205.147.97.190/iccr/. Предоставить заполненную и распечатанную форму заявки на участие с копиями всех требуемых документов в Посольство Индии в КР по адресу: 720010, Кыргызстан, г. Бишкек, улица М.Ганди, 100а.

Более подробную информацию, включая инструкции по заполнению заявки, требования к документам, общие критерии и список учебных заведений, можно найти на сайте Индийского совета по культурным связям www.iccr.gov.in.
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