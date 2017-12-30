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Общество

Собака в ак калпаке. Телеведущая выступила против «патриотов»

«Возможно, я вызову шквал критики в свой адрес, но так повелось, что всегда становлюсь на сторону беззащитных. Вспомним две истории: одну на выставке собак в «Бишкек Парке» и вторую из Джалал-Абада, тоже касается собаки», — написала в Facebook телеведущая Ассоль Молдокматова.

«Девчонку, которая хотела показать патриотизм, станцевала кара-жорго, надела национальную одежду, говорила на кыргызском языке, несмотря на то, что русская. Да, возможно ее ошибка была, что надела калпак на собаку, но ведь хотела как лучше. Я не одобряю ее, но и уничтожать заживо не позволим!» — заявила Ассоль Молдокматова.

«Теперь вспомним 20-летнего мажора Шерматова, который отстрелил собаку и начал бравировать этим, выкладывая в Instagram. Что же вы не требуете для него наказания? Или жестокость в нашем обществе прижилась? Его накажите! Или как всегда уйдет от ответственности благодаря административному штрафу!» — привела другой пример телеведущая.

«Депутаты ЖК КР высказались и требуют наказания. Чем вы занимаетесь на заседаниях? Посмотрите, сколько сирот вокруг, сколько проблем у ЛОВЗ. А митинг «патриотов», которые требуют 10 миллионов сомов от организаторов — вовсе блеф. Вы даже адвоката наняли для отстаивания меркантильных интересов», — пишет телеведущая.

После этой травли точно пропадет у представителей иных наций желание надевать национальную кыргызскую одежду. Они просто побоятся, а вдруг не так наденут или еще что узрят плохого в этом «патриоты».

Ассоль Молдокматова
«Если мы сейчас отмолчимся, так и будут мракобесы убивать животных, а за проступок девчонки требовать миллионы! Я ратую за справедливость», — завершила пост телеведущая.
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