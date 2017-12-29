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Общество

В Москве автобус врезался в остановку. Есть жертвы

Фото Тушино 20+, Макс Киселев. На месте ДТП возле метро «Сходненская» в Москве. 29 декабря 2017 года

Рейсовый автобус врезался в остановку возле станции метро «Сходненская» на северо-западе Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. 

Пипец((((

Публикация от Olen'ka (@olaymoscow)

По предварительным данным, погибли два человека. В то же время в столичном главке МВД заявили о трех пострадавших. 

Это второе схожее происшествие в Москве. На этой неделе рейсовый автобус, следовавший из Сколково до станции метро «Славянский бульвар», въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. В результате четыре человека погибли, еще одиннадцать пострадали.
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