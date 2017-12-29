В Москве автобус врезался в остановку. Есть жертвы

Рейсовый автобус врезался в остановку возле станции метро «Сходненская» на северо-западе Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Пипец(((( Публикация от Olen'ka (@olaymoscow) Дек 28, 2017 at 11:00 PST

По предварительным данным, погибли два человека. В то же время в столичном главке МВД заявили о трех пострадавших.

Это второе схожее происшествие в Москве. На этой неделе рейсовый автобус, следовавший из Сколково до станции метро «Славянский бульвар», въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. В результате четыре человека погибли, еще одиннадцать пострадали.