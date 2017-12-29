Ежемесячные выплаты будут получать россияне при рождении первенца

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка, сообщила «Лента.ру».

Согласно тексту документа, выплаты будут получать родители первенцев, которые являются гражданами России и постоянно проживают на территории РФ.

Право на получение выплаты имеют родители, чей ребенок родится 1 января 2018 года и позже, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где эта семья проживает. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

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В среднем выплаты составят по 10,5 тысячи рублей в месяц в 2018 году и в дальнейшем будут расти — в 2020-м они ожидаются на уровне 11,1 тысячи рублей. За три года на программу будет направлено 144,5 миллиарда рублей.

В настоящее время в России существует единовременное пособие при рождении ребенка. В 2017 году оно составляло немногим более 16 тысяч рублей.

Материнский капитал выплачивается в России с 2007 года. Он предоставляется семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов и погашение ипотеки.

Отметим, что с 1 января 2018 года в Кыргызстане тоже могли начать платить ежемесячные пособия детям в возрасте до трех лет. Однако депутаты одобрили отсрочку закона. При этом будут выплачивать суйунчу при рождении каждого ребенка в размере 4 тысяч сомов, в высокогорных районах эти выплаты планируются больше.