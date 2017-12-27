Депутаты одобрили отсрочку по введению нового закона о госпособиях

Депутаты Жогорку Кенеша во втором и третьем чтениях одобрили отсрочку на три месяца вступления в силу нового закона о госпособиях. Решение принято сегодня на заседании.
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Напомним, положения, касающиеся выплаты единовременного пособия при рождении ребенка (суйунчу), останутся. Согласно закону, суйунчу составит 4 тысячи сомов, в высокогорных районах — больше.
Предлагается отложить выплату ежемесячного пособия в 700 сомов по уходу за каждым ребенком до 3 лет и ежемесячного пособия гражданам (семьям), имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет (на третьего и последующих детей).
Из-за новой нормы без детских пособий могли остаться 30 тысяч детей.
За поправки в закон выступили 103 депутата, против — 6.