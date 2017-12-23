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Общество

В Узбекистане два года не будут проверять предпринимателей

В Узбекистане два года не будут проверять предпринимателей. Президент РУз Шавкат Мирзиеев предложил остановить проверки их финансово-хозяйственной деятельности. Об этом сообщил сайт «Новости Узбекистана».

Некоторые бюрократы вцепились в предпринимателей, как крысы, не давая им работать и развиваться. Теперь два года мы не будем проводить никаких проверок. Посмотрим, какие результаты это принесет.

Шавкат Мирзиеев

По его словам, постоянные проверки тормозят работу бизнеса. Проверяющие органы реформируют. Будет создана электронная система разрешения проверок в составе Генеральной прокуратуры под личным контролем президента.
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