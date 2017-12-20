Ситуация вокруг НТС. Что стало причиной для описи имущества телеканала

НТС никто не захватывал. Об этом журналистам заявила сегодня юрист компании Grexton Capital Ltd Елена Дзимидович.

По ее словам, опись оборудования не препятствует работе телеканала и все препоны были созданы искусственно самими сотрудниками НТС.

«Не хотят меня пускать, это непринципиально. Есть судебные исполнители, пусть они делают свою работу», — сказала Елена Дзимидович.

По ее данным, истец — компания Grexton Capital Ltd, ответчиками определены компании «Аян» и «Трастмеди». Предметом судебного спора явились инвестиции в размере $ 2 миллиона 526 тысяч, которые истец пытается вернуть.

Елена Дзимидович добавила, что ни Максима Бакиева, ни Сергея Костырина лично не знает, а об их отношениях с Омурбеком Бабановым ей ничего не известно.

Она отметила, что на данный момент учредителем НТС является некий Мырзаев.

Напомним, накануне судебные исполнители Межрайонного суда Бишкека в сопровождении сотрудников милиции пришли в офис телеканала и, предъявив определение суда, заявили, что оборудование канала должно быть описано, имущество арестовано, а здание опечатано.

Сегодня процедура описи имущества НТС началась.