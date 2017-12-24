Новый год в аэропорту. Что делать, если рейс задержали

На новогодние праздники многие отправляются в заграничные поездки. Большинство кыргызстанцев, находящихся на заработках в России, хотят приехать домой. Однако Новый год они рискуют встретить в аэропорту.

По информации туристического поисковика Kayak.ru, 20 процентов вылетов из самых популярных российских воздушных гаваней в новогодние праздники в 2016 году были задержаны более чем на 30 минут. Среднее время задержки превышало полтора часа. Лидером по задержкам оказался аэропорт «Домодедово», откуда вылеты задерживались в 30 процентах случаев.

К сожалению, ни Агентство гражданской авиации КР, ни ОАО «Международный аэропорт «Манас» не ведет статистику задержанных рейсов.

Не важно, летите вы регулярным или чартерным рейсом, национальным перевозчиком или авиакомпанией-лоукостером, — ваши права в случае задержки одинаковы.

Что делать, если авиарейс задержали? Куда обращаться? Кто должен возместить расходы пассажиров — аэропорт или компания-перевозчик? Зачастую люди лишь оставляют гневные сообщения в социальных сетях, не зная, что вполне могут рассчитывать на приличную компенсацию.

В Кыргызстане действуют «Правила воздушных перевозок», в которых регламентированы права и обязанности сторон.

1 Почему могут задержать рейс? Авиаперевозчик вправе отменить, задержать рейс, заменить воздушное судно, изменить маршрут, если этого требуют условия безопасности полетов. Вылет могут задержать и по требованию государственных органов.

2 Что, если мой рейс задержали? При задержке рейса более чем на два часа вы имеете право на два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, бесплатные напитки, свободный доступ в комнату матери и ребенка, если летите с детьми младше семи лет.

3 А если задержка больше четырех часов? Вылет задерживают по вине авиаперевозчика более чем на четыре часа? Компания должна предоставить пассажирам бесплатное питание. Если рейс задерживается надолго, кормить вас должны каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное.

4 Ха! Я пробыл в аэропорту больше восьми часов. И что? В случае задержки вылета или каких-либо обстоятельств, при которых пассажир по вине авиаперевозчика вынужден ожидать в аэропорту более 8 часов, компания за свой счет обеспечивает его местом в гостинице, бесплатным питанием, транспортом в гостиницу и обратно в аэропорт.

5 В каких еще случаях меня могут покормить и разместить? Авиаперевозчик может предоставлять пассажирам бесплатно питание, место в гостинице и транспорт независимо от продолжительности задержки.

6 Если я не хочу жить в их гостинице и есть предоставляемую еду, мне возместят расходы? Если пассажир отказывается от бесплатных услуг, предоставляемых по договору о воздушной перевозке, их стоимость не компенсируется.

7 Где узнать информацию о задержке? В аэропорту пассажир должен получить исчерпывающую информацию о причинах задержки рейса.

8 А вдруг рейс совсем отменили, деньги мне тоже не вернут? Если рейс и вовсе отменили, пассажир вправе потребовать компенсацию. Компания обязана выплатить 10 процентов от стоимости билета — при задержке более четырех часов при выполнении внутренних перевозок, 25 процентов — при задержке более 8 часов при выполнении международных полетов.



Компенсация выплачивается не позднее 30 дней со дня возникновения задержки в пункте вылета/посадки или любом другом месте, указанном в авиабилете.

9 Кто должен позаботиться о том, чтобы я все-таки вылетел? При возникновении любой задержки авиаперевозчик предпринимает все меры, чтобы отправить пассажира или груз ближайшим очередным или дополнительным рейсом.

10 Что нужно, чтобы вернули деньги? Основанием для выплаты компенсации служит авиабилет с записью в графе «форма оплаты» должностного лица авиаперевозчика. Представители компании должны составить акт на замену билета. Исходя из принятого пассажиром варианта его отправки, определяется и записывается в акт (после указания причины нарушения) сумма денежной компенсации.

11 Когда мне выплатят компенсацию? Компенсация выплачивается при оформлении нового авиабилета. Все виды сборов с пассажира не взимаются, а учитываются в претензии, предъявляемой к авиаперевозчику, допустившему нарушения.