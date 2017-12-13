Девушку никто не похищал. Она хотела замуж, и парень был не против

Никакого похищения девушки в Бишкеке не было. В ГУВД ИА «24.kg» сообщили подробности инцидента.

По данным ведомства, никакого «ала кучуу» не было. 18-летняя девушка и ее друг, 1995 года рождения, договорились пожениться и решили инсценировать обряд «похищение невесты».

Они поехали в Талас и там заключили брак. Родители и ее, и его были в курсе происходящего. Так что никакого преступления не было. ГУВД Бишкека

Напомним, 11 декабря очевидцы сообщили, что несколько парней затащили девушку в машину и увезли в неизвестном направлении. Милиция искала белый «Степвагон» с госномером В7592. Удалось установить адрес владельца авто, но там девушки не оказалось, поиски продолжили. Сегодня ее нашли.