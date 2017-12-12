В Казахстан вернули 182 тонны некачественной муки

Сотрудники ГСБЭП по Кара-Бууринскому и Манасскому районам Таласской области задержали девять грузовых автомашин с мукой 1-го сорта, произведенной в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба финпола КР.

По ее данным, согласно сопроводительным накладным мука признана не отвечающей требованиям настоящего Технического регламента и не пригодной для использования: на упаковке не было слов «байтылган» и «обогащенная», логотипа с указанием наименования введенных добавок, срока годности.

Специалисты Кара-Бууринского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора установили, что представленная на исследование мука является необогащенной, с минимальным содержанием железа.