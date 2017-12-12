К тиражированию учебников в Кыргызстане привлекут российские издания. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования и науки.

По словам представителей ведомства, ситуация с обеспечением новыми учебниками для начальной школы выглядит более или менее благополучно.

Проходят апробацию более 30 наименований учебников нового поколения для 5-9 классов.

«Написать книгу — очень сложная процедура, которая требует времени. Нужны соответствующие авторы. Зачем изобретать велосипед? Если у нас нет каких-то книг, можно посмотреть на хорошо зарекомендовавшие себя учебники в других странах. Мы нашли решение, и уже есть предварительные договоренности с двумя российскими издательствами. С января будем прорабатывать вопрос издания российских учебников, но адаптированных к нашим условиям. Представительства этих изданий смогут участвовать в наших конкурсах», — пояснили в Минобразования.

Средние школы обеспечены учебниками на 83 процента. В 2010-м этот показатель составлял 58 процентов.