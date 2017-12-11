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Общество

Нацэнергохолдинг принимает идеи по улучшению энергосектора. За лучшие заплатят

На официальном сайте ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» запущена новая рубрика «Генератор идей». Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Отмечено, что здесь каждый гражданин или работник энергосистемы может оставить идеи по улучшению и повышению потенциала сектора.

«Ваше предложение обязательно будет рассмотрено. В рамках «Генератора идей» предусмотрены информирование широкой аудитории, система оперативного рассмотрения и объективной оценки предложений по улучшениям и, конечно, система материального поощрения авторов лучших идей», — сообщили в ОАО.

Рубрика, как отметили в Нацэнергохолдинге, станет единым механизмом для приема и реализации идей, которая работает без перерывов.

«Если у вас есть предложение по повышению эффективности компании, вам сюда! Теперь каждому существенно проще подать идею, внедрить ее и получить вознаграждение», — сказано в сообщении.
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