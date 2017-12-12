Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 12 декабря воздух прогреется от −5 до +4 градусов, будет солнечно и без осадков. День уменьшился до 9 часов 4 минут: восход Солнца в 8.23, заход в 17.27. Весь день синоптики прогнозируют слабые магнитные бури.
Памятные даты
Открыто первое среднее учебное заведение в Кыргызстане
12 декабря 1912 года в Пишпеке открыли мужскую гимназию — единственное в дореволюционном Кыргызстане среднее общеобразовательное учебное заведение. Открыта благодаря денежным пожертвованиям населения и субсидии городского управления.
Учащиеся набирались в основном из привилегированных городских и байманапских семей. В 1915-м было 122 ученика, из них кыргызов — 13.
В 1915 году в расчете на каждого жителя Туркестанского края ассигнования на народное образование составили 11,5 копейки, а всего по краю четыре процента бюджета. Зато на содержание полиции затрачивалось 75 процентов бюджета Туркестанского края.
В общем в Кыргызстане на 800 тысяч населения в 1914-м было 107 русских школ разных типов с общим числом учащихся 7 041 человек; кыргызов во всех этих учебных заведениях было всего 574.
День национальной литературы Кыргызстана
Отмечать его предложили депутаты парламента республики в 2011 году. В июне того же года бывший премьер-министр Алмазбек Атамбаев одобрил эту инициативу, и в календаре Кыргызстана появилась новая дата.
Праздник посвящается памяти выдающегося классика литературы Чингиза Айтматова, родившегося 12 декабря 1928 года.
Чингиз Айтматов — действительно национальный, кыргызский писатель, в его произведениях встречается много образов традиционного эпоса. Примечательно, что писатель считал долгом современных интеллектуалов сохранять национальную культуру. Чингиз Айтматов был активным общественным деятелем: на протяжении четверти века он состоял в Верховном Совете СССР, работал дипломатом во Франции, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. На протяжении многих лет возглавлял журнал «Иностранная литература».
Кроме того, 12 декабря в 1950 году ушел из жизни народный поэт Алыкул Осмонов. Сегодняшний праздник посвящается и другим выдающимся представителям кыргызской литературы.
Решение о праздновании Дня национальной литературы Кыргызстана, как говорится в официальных документах, было принято в целях сохранения, развития и популяризации произведений кыргызской литературы.
Люди, которые меняли мир
ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ
89 лет назад (12 декабря 1928-го) в селе Шекер Таласской области родился великий кыргызский писатель Чингиз Айтматов.
Выдающийся кыргызский писатель внес огромный вклад в советскую литературу. Все произведения Айтматова (в целом реалистические) полны мифологических и эпических мотивов, из-за чего его стиль называют «магическим соцреализмом». Писал на кыргызском и русском языках.
Его отец Торекул Айтматов был видным государственным деятелем Киргизской ССР, но в 1937 году был арестован, а в 1938-м расстрелян.
Окончив восемь классов, Чингиз Айтматов поступил в Джамбульский зоотехникум, который окончил в 1948 году. В том же году писатель поступил в сельскохозяйственный институт во Фрунзе (окончил в 1953-м).
В 1952 году начал публиковать в периодической печати рассказы на кыргызском языке.
По окончании института в течение трех лет работал в НИИ скотоводства старшим зоотехником, одновременно продолжая писать и печатать рассказы.
В 1956-м поступил на Высшие литературные курсы в Москве (окончил в 1958-м). В год окончания курсов вышла в свет повесть «Джамиля», принесшая Айтматову известность.
По окончании Высших литературных курсов Айтматов работал журналистом в городе Фрунзе (с 1991-го — Бишкек), редактором журнала «Литературный Кыргызстан» и одновременно собкором газеты «Правда» по Киргизской ССР (1959-65). Был членом КПСС с 1959 года. Избирался членом ЦК КП Киргизии.
В 1963 году был издан сборник Айтматова «Повести гор и степей», за который он удостоен Ленинской премии.
До 1965 года Айтматов писал на кыргызском языке. Первая повесть, написанная им на русском, — «Прощай, Гульсары!».
В 1968 году писателю присвоено звание «Народный писатель Киргизской ССР», а в 1974-м он был избран действительным членом (академиком) Академии наук Киргизской ССР.
В 1980 году Айтматов написал свой первый (и один из главных) роман «И дольше века длится день». Второй центральный роман Айтматова «Плаха» был написан в 1986 году.
В 1966-1989 годах был депутатом Верховного Совета СССР, в 1964-1986 годах — первый секретарь СК Киргизии, в 1976-1990 — секретарь правления СП СССР; 1986 — первый секретарь правления СП Киргизии. В 1988-1990 годах Айтматов был главным редактором журнала «Иностранная литература».
В 1990–1994 работал послом СССР и России в Люксембурге. В 1994-2008 годах — послом КР в странах Бенилюкса, НАТО и Европейском союзе.
В своих произведениях Айтматов выступал как мастер психологического портрета, его героями были духовно сильные, человечные, активные люди.
Прозу писателя отличали искренность интонации и поэтичность в сочетании с психологической достоверностью образов простых людей.
Слово «манкурт» из романа «И дольше века длится день» стало нарицательным.
Чингиз Айтматов являлся основателем международного движения «Иссык-Кульский форум», вице-президентом Академии творчества, попечителем фонда «Вечная память солдатам», президентом Ассамблеи народов Центральной Азии, академиком Академии российской словесности, членом Римского клуба, действительным членом Европейской академии наук, искусств и литературы и Всемирной академии наук и искусств.
По произведениям писателя было снято свыше 20 фильмов. Первой картиной по Чингизу Айтматову стала кинолента «Перевал», снятая в 1961 году режиссером Алексеем Сахаровым.
В 1965 году повесть «Первый учитель» была экранизирована режиссером Андреем Кончаловским на «Мосфильме».
Чингиз Айтматов награжден сорока шестью государственными наградами разных стран.
Свою первую награду (медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов») писатель получил в 17 лет.
Произведения писателя издавались в мире более 650 раз на 150 языках. Умер Чингиз Айтматов 10 июня 2008 года в больнице города Нюрнберга, где находился на лечении. Похоронен в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» в пригороде Бишкека.
По итогам 35-го заседания Международной организации тюркской культуры в городе Туркестане 2018-й объявлен Годом Чингиза Айтматова. Международная организация тюркской культуры объединяет Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Турцию.
АЛЫКУЛ ОСМОНОВ
12 декабря 1950 года во Фрунзе в возрасте 35 лет из-за болезни легких умер поэт, драматург, переводчик Алыкул Осмонов.
В 1933 году окончил педагогический техникум во Фрунзе, работал журналистом. Печатался с 1930 года.
Рано лишившись родителей, воспитывался в детдомах. В 1933-м окончил педагогический техникум во Фрунзе, работал журналистом. До 1936-го работал в редакциях журнала «Чабуул», газеты «Ленинчил Жаш».
В 1935-м опубликовал первый сборник стихов «Песни рассвета».
Автор сборников «Звездная молодость», «Чолпонстан», «Любовь», «Новые песни». Много писал и переводил для детей.
Поэма «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели в переводе Осмонова выдержала шесть переизданий. Перевел произведения Пушкина, Лермонтова, Крылова.
Алыкулу Осмонову посмертно присуждена первая премия Ленинского комсомола республики.
Союзом писателей Кыргызстана учреждена литературная премия его имени. Премия Алыкула Осмонова — третья по значимости среди писателей, после Ленинской премии и Государственной премии имени Токтогула Сатылганова.
В целях изучения жизни и творчества поэта в 1994-м создан республиканский общественно-литературный фонд.
У кого намечаются тои
45-летие празднует председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Санжар Муканбетов.
Окончил Кыргызский технический университет в 1994 году и Кыргызский государственный национальный университет в 2003 году, экономист. Трудовую деятельность начал в 1994-м инженером-конструктором АО «Жанар» (Завод ЭВМ).
В 2007-2009 годах — заместитель министра экономического развития и торговли Кыргызстана. В 2010–2014 — заместитель министра экономики Кыргызской Республики.
Нынешнюю должность занимает с 2014 года.
61 год исполняется вице-мэру Бишкека по вопросам городского транспорта Геннадию Милицкому. Он родился 12 декабря 1956 года в городе Фрунзе.
Координирует и ведет вопросы всех видов городского транспорта, устройства и обеспечения функционирования средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки, светофорные объекты, разметка), лифтового хозяйства, фонда материального и мобилизационного резерва, а также реализации общегородских проектов, программ по курируемым направлениям.
Курирует и контролирует работу управления МЧС КР по Бишкеку, противопожарной службы и службы спасения «161».
Куда сходить
Культура
— В 12.00 в доме-музее Чингиза Айтматова пройдет день открытых дверей.
В честь дня рождения великого писателя Международный фонд имени Чингиза Айтматова рад пригласить всех желающих в дом-музей писателя.
Вход свободный. Адрес музея: проспект Мира, 305 (пересекает улица Семетей). Телефон для справок: +996 (500) 121228.
— В 12.00 в кафе «Одноклассники» лекция «Графологический анализ почерка».
Организаторы обещают, что пришедшие научатся определять характер человека по его почерку. Великим сыщиком вы, может, и не станете, но весело будет точно.
— В 16.00 в бизнес-центре Victory состоится семинар «Образование в Канаде».
Официальный представитель Fanshawe College подробно расскажет все об особенностях системы образования в Канаде, этапах и способах поступления в вузы страны, возможности учиться и работать, о правилах приема документов и о том, как получить рабочую визу и построить карьеру в Канаде. Регистрация по ссылке.
— В кинотеатре «Манас» стартует МКФ стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов».
В 2017 году на кинофестиваль было подано около 250 заявок от зарубежных и отечественных кинематографистов. Фестиваль включает две конкурсные программы: международную и национальную, где присутствуют такие жанры, как игровое, документальное, анимационное и экспериментальное кино.
— В 18.30 в Imperial Congress Hall начнется лекция кыргызоведения «ТЫЮУЛАР жана ЫРЫМДАР».
У каждого народа существует своя система воспитания, в которой немалое место занимают запреты.
«Бывают и такие запреты, суть которых трудно понять. Какой в них смысл, трудно объяснить не только кому-то, но и себе. И все же мы интуитивно верим и выполняем их, потому как наши предки придерживались этих правил», — пишут организаторы.
— В 19.00 в Dodo Pizza Kyrgyzstan пройдет вечер кино: «Достучаться до небес».
Это фильм с трогательной историей о людях, которым суждено умереть в ближайшем времени, и они решаются исполнить свои самые заветные мечты...
Вход свободный.
Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
— В Малайзии стартует кубок вызова Азии по хоккею с шайбой.
Участвуют сборные Индии, Кыргызстана, Малайзии, ОАЭ и Филиппин. Возрастная категория хоккеистов — до 20 лет.
Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
— 10.30, отель «Достук» — церемония награждения победителей «конкурса за лучшее журналистское расследование в 2017году» и «конкурса для журналистов за лучшее освещение подходов к повышению правовой культуры в Кыргызстане»;
— 11.00, «Белый дом» — брифинг по поездке президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан;
— 11.30, Национальная академия наук — книжно-иллюстративная выставка-конференция, посвященная Чингизу Айтматову;
— 12.00, Министерство иностранных дел — брифинг по поездке президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан;
— 12.00, АКИpress — пресс-конференция «Родственники Б.У., обвиняемого в разжигании религиозной и межэтнической розни, жалуются на действия следственных органов при ведении уголовного дела»;
— 12.00, кинотеатр «Манас» — пресс-конференция, посвященная VII Международному кинофестивалю стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов»;
— 13.00, площадь «Ала-Тоо» — возложение цветов к памятнику народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова;
— 13.00, «Парк-отель» — заседание Координационного совета партнеров по развитию Госагентства по делам местного самоуправления и межэтническим отношениям;
— 13.00, Централизованная библиотечная система — мероприятие в честь дня рождения великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова;
— 14.00, Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева — дискуссия «И дольше века длится день».
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