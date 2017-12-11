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Общество

Эксперты озабочены тем, что в Кыргызстане пропагандируют джихад

В Кыргызстане более тысячи человек из общего числа верующих пропагандируют джихад. Они — адепты радикального течения ислама. Об этом сегодня во время видеомоста Бишкек — Астана — Москва — Ереван на тему «Угроза религиозного экстремизма в странах СНГ» заявил эксперт Сергей Масаулов.

По его словам, для Кыргызстана это много. Сергей Масаулов отметил, что в стране 2 тысячи 714 мечетей, а постоянных прихожан — 250 тысяч.

Эксперт напомнил, что Кыргызстан — единственная страна на постсоветском пространстве, где легально действует движение «Таблиги джаамат». Сергей Масаулов сказал, что, по утверждению французских аналитиков, это движение — ворота в экстремизм.

Он считает, что в Кыргызстане очень низкий уровень подготовки теологов и богословов в медресе и исламских вузах.

С ним согласился и эксперт Марс Сариев. Он добавил, что в стране происходит подмена понятий и понятие светскости постепенно размывается, превращаясь в аморфное.

«Образование очень важно. Только с помощью образования можно остановить промывку мозгов и радикализацию», — сказал Марс Сариев.
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