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Общество

Вырубка деревьев в Кыргызстане запрещена с 2016 года

С 2016 года в Кыргызстане запрещена вырубка деревьев. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

По его словам, приказом запрещены все виды рубок. Это сделано для сохранения лесного фонда. «Только леса могут повлиять на уменьшение парниковых газов. Ежегодно по 2 тысячи гектаров высаживают. Территории лесных массивов стали лучше охранять», — пояснил Абдыкалык Рустамов.

Он добавил, что ужесточены нормы и увеличены штрафы за незаконную вырубку деревьев. За срубленное дерево диаметром до 30 сантиметров придется заплатить 1,2 тысячи сомов. Если диаметр превышает 30 сантиметров, то за каждый сантиметр — более 300 сомов.

«К примеру, диаметр составляет 70 сантиметров. За дополнительные 40 сантиметров придется заплатить около 15 тысяч сомов. Думаете, кому-то выгодно рубить? Все деньги поступают в республиканский бюджет», — рассказал Абдыкалык Рустамов.
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