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Общество

Из срубленных ради строительства дороги деревьев на Иссык-Куле сделают остановки

Из вырубленных ради строительства дороги деревьев на Иссык-Куле построят остановки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь полномочного представительства президента в Иссык-Кульской области Жаныбек Кожоев.

«Приятно смотреть. Такие вот остановки будут делать сотрудники департамента дорожного хозяйства из вырубленных деревьев вдоль трассы Корумду — Балбай. Себестоимость — примерно 120 тысяч сомов вместе с установкой», — написал он.

Напомним, в конце марта на северном побережье Иссык-Куля спилили деревья вдоль дороги. Местные власти объясняли снос зеленых насаждений предстоящей реконструкцией трассы Корумду — Балбай.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291420/
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