В сквере возле Старой площади в Бишкеке рубят тополя. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, рабочие объясняют спил тем, что корни мешают коммуникациям.

«Здоровые деревья. Там птицы гнездились и зимой ночевали. Куда им теперь?» — задается вопросом горожанин.

Он добавил, что ранее в скверах возле площади и Дубовом парке вырубили всю сирень и другие цветущие кустарники.

Отметим, что ранее в мэрии сообщили о начале реновации зеленого фонда столицы. Там объяснили, что реновация — это комплекс мероприятий, направленных на замену больных и усыхающих деревьев, кустарников и иных насаждений здоровыми (воспроизводство), улучшение породного состава и структуры зеленых насаждений, в том числе с элементами ландшафтной перепланировки.

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