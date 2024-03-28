На Иссык-Куле вырубают деревья ради строительства дороги

На северном побережье Иссык-Куля спиливают деревья вдоль дороги. Видео распространилось в соцсетях.

Пользователи отмечают, что местные власти объясняют снос зеленых насаждений предстоящей реконструкцией трассы Корумду — Балбай. По их словам, сейчас ведутся подготовительные работы.

Кыргызстанцы вспоминают аллею Раппопорта, которую полностью вырубили при строительстве объектов к первым Всемирным играм кочевником в 2016 году. Власти несколько раз обещали провести реконструкцию знаменитой аллеи, но так этого и не сделали.