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Общество

Премьер-министр поручил найти виновных за недобор налогов в Ошской области

Фото аппарата правительства. Премьер-министр Сапар Исаков дал ряд поручений по развитию Ошской области

Сапар Исаков поручил министерствам экономики и финансов, Государственной налоговой службе  изучить причины невыполнения плана по сбору налоговых отчислений за 10 месяцев 2017 года и рассмотреть ответственность должностных лиц. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, премьер провел рабочее совещание по обсуждению перспективных планов развития Ошской области, на котором отметил, что государственные органы совместно с местной властью должны принимать эффективные решения по имеющимся проблемам в областях.

Сапар Исаков особо отметил необходимость улучшить придорожную инфраструктуру. Он поручил Агентству по продвижению и защите инвестиций КР совместно с полномочными представительствами правительства в областях активизировать работу по привлечению инвестиций в строительство и модернизацию производственных предприятий, в частности сельскохозяйственных объектов, в регионах страны.

Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить жителей регионов чистой питьевой водой.

Министерству внутренних дел - провести расследование по факту незавершенного строительства медицинских объектов в Алайском и Араванском районах и рассмотреть ответственность руководства территориального управления Госстроя.

Кроме того, соответствующим государственным органам поручено активизировать работу по привлечению инвестиций на реконструкцию и строительство дорог в Ошской области и городе Ош.
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