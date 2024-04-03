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Общество

За ошибку в сумме вложений TBEA в ТЭЦ Бишкека чиновника уволили

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов выступил с разъяснением относительно последней информации по ТЭЦ Бишкека.

Он заявил: данные о том, что теплоцентраль отремонтируют с большими затратами, не соответствуют действительности. Ранее распространены сведения о том, что ТВЕА инвестирует $1 миллиард 140 миллионов в ремонт двух блоков ТЭЦ. Но это утверждение опровергнуто Минэнерго.

«Распространение этой недостоверной информации допустил ответственный сотрудник Национального агентства по инвестициям. Работник, допустивший эту ошибку, сегодня уволен. Сейчас выясняется, с какой целью распространены этим сотрудником ложные данные и был ли он связан с теми, кто хотел этим сообщением взбудоражить общественность», — отметил Аскат Алагозов.

Напомним, Министерство энергетики и ТВЕА подписали меморандум о сотрудничестве по капитальному ремонту блоков № 3 и 4 ТЭЦ столицы. Сумма контракта пока не известна.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290648/
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