В Кыргызстане необходимо усилить работу инспекции по делам несовершеннолетних. Об этом заявил Сооронбай Жээнбеков на встрече с министром внутренних дел КР Уланом Исраиловым, сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, Сооронбай Жээнбеков отметил, что органы внутренних дел в целом решают поставленные задачи на должном уровне, динамика основных показателей деятельности свидетельствует о положительных результатах.

Однако опросы населения показывают, что все еще имеются нарекания со стороны общества к деятельности ОВД, поступает значительное количество жалоб и заявлений граждан на действия и бездействие сотрудников милиции.

Сооонбай Жээнбеков потребовал от Улана Исраилова принять конкретные и жесткие меры по искоренению и очищению рядов милиции от коррупционных проявлений.

Как сообщается, глава государства также коснулся проблем в сфере профилактики ДТП. Он выразил надежду, что последние преобразования из ГУПМ в ГУОБДД решат нынешнее положение дел на дорогах страны.

Кроме этого, глава государства отметил, что борьба против преступлений в отношении детей должна быть одним из приоритетных направлений деятельности МВД.

«Необходимо не только задерживать таких преступников, но, главное, своевременно проводить профилактическую работу в данном направлении. Необходимо усилить работу инспекции по делам несовершеннолетних», — подчеркнул он.

Президент поручил усилить работу по правопорядку на местах, в регионах. В этой связи необходимо пересмотреть нагрузку и повысить качество работы участковых инспекторов в каждом айыльном аймаке.

Президент Сооронбай Жээнбеков также призвал органы правопорядка не оставаться в стороне в борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом и содействовать другим уполномоченным государственным органам, проводя больше профилактической работы на местах, отметили в отделе.