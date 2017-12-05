В Китае закрыли частный институт «покорных жен»

Власти Китая закрыли частный институт «Фушуньская школа традиционной культуры», который учил женщин беспрекословно подчиняться мужчинам. Об этом сообщила русская служба BBC.

На сайте школы была размещена видеозапись, где преподаватели выступали против принципа равенства полов, а среди рекомендаций женщинам было наставление не сопротивляться насилию со стороны мужчин.

В последние годы в Китае стало появляться все больше подобных заведений, утверждающих, что там стоят на защите традиционных ценностей.

Преподаватели Фушуньской школы убеждают студенток не пытаться делать самостоятельную карьеру, а оставаться на низовом уровне. Женщин призывают беспрекословно подчиняться отцам, мужьям и сыновьям.

Среди других рекомендаций школы — никогда не возражать на критику и ругань и никогда не подавать на развод.

«Что бы ни попросил у вас муж, ваш ответ должен быть: хорошо, повинуюсь», — говорят преподаватели заведения.

Как написала китайская газета Global Times, несколько сотрудников института, который открылся в 2011 году, протестовали против его закрытия, заявляя, что опубликованные видеозаписи не отражают его работу по пропаганде традиционных ценностей.