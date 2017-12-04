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Общество

Офицера, арестованного за гашиш, до сих пор не посетили кыргызские дипломаты

Задержанный в середине октября с гашишем кыргызский военный сейчас находится в СИЗО Таразской области Республики Казахстан. Дипломаты его еще не посетили. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев.

Напомним, 15 октября при прохождении кыргызско-казахской государственной границы на КПП «Ак-Жол» пограничники Казахстана задержали подполковника Сухопутных войск Генерального штаба Вооруженных сил КР. У него обнаружили 1,5 грамма гашиша.

«К нам поступило уведомление о произошедшем. Мы направили запрос в соответствующие органы Казахстана организовать встречу с нашим военным и предоставить более подробную информацию. Мы знаем, что его обвиняют в незаконном обороте наркотических средств. Эта статья имеет сложный характер. В ближайшее время наш сотрудник намерен посетить его, поговорить с адвокатами, и тогда мы уже сможем дать более подробную информацию по этому делу», — прокомментировал Алмаз Имангазиев.
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