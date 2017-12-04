14:36
-3
USD 69.74
EUR 83.20
RUB 1.19
Общество

Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из «скорой» уходят врачи

Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из «скорой» уходят врачи. О критической ситуации, сложившейся в Центре экстренной медицинской помощи, ИА «24.kg» сообщил главврач Искендер Шаяхметов.

По его словам, в настоящее время из 210 врачебных ставок вакантны 70, из 342 фельдшерских — 47. За сентябрь-ноябрь уволился 21 врач.

«В срочном порядке нам необходимо 10 педиатров, 8 кардиологов, 10 психиатров и 6 невропатологов. У многих молодых специалистов сложилось мнение, что у нас нет узкой специализации. Это не так. Мы с удовольствием ждем этих врачей. В машинах бригад все необходимое оборудование имеется», — сказал Искендер Шаяхметов.

Он отметил, что текучка кадров в первую очередь связана с маленькой зарплатой. «Уходят, даже несмотря на то что мэрия нам сделала надбавку в 4 тысячи сомов для врачей и 2,5 тысячи для фельдшеров. Эта надбавка распространяется только на одну ставку, даже если ты работаешь на полторы ставки. Финансового стимула нет. В поликлиниках и стационарах врачи получают надбавки за пролеченный случай. А базовый оклад у всех — 5 тысяч сомов», — сказал он.

В свое время на скорой помощи мы получали надбавку за выслугу. Она доходила до 70 процентов от основного оклада. После повышения зарплаты в 2011 году надбавку убрали. Многие, получив у нас опыт и знания, уходят в частные структуры или уезжают в Россию и Казахстан.

Искендер Шаяхметов
«В связи с этим увеличивается количество опозданий. Мы просто физически не можем справиться. Часть вызовов передаем в поликлиники, еще по части даем консультации. Часть машин нуждается в замене. Да, часть автотранспорта заменили, из поступивших 15 новых машин нам дадут 5. Но на следующий год не запланировано обновление, а нам как минимум еще 12 нужно заменить уже сегодня», — добавил главврач.

Мы со страхом ждем эпидемии ОРВИ. В прошлом году во время роста заболеваемости не хватало 48 врачей, а сегодня — 70. Это негативно скажется на здоровье наших горожан.

Искендер Шаяхметов
«Без волевого решения Минздрава мы сами ничего не сможем сделать. Пока не поднимут базовый оклад, улучшений не будет. Человек проучился 8 лет и получает 5 тысяч сомов. Это очень жестко», — резюмировал он.

Если бригада «103» долго не едет на вызов, в некоторых случаях медики рекомендуют ехать в больницу самим.
Ссылка:
просмотров: 3258
Версия для печати
Материалы по теме
Новая подстанция Центра экстренной медицинской помощи открылась в Бишкеке
На КПП «Ак-Жол» организовали пункт питания и скорой помощи
В Бишкеке на системе здравоохранения в 2017 году сэкономили 20 миллионов сомов
По факту смертельного ДТП со «скорой» в Чолпон-Ате возбудили уголовное дело
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием скорой помощи
Спустя год Минздрав ничего не сделал, чтобы приравнять медиков к спецслужбам
Женщины не встают на учет. Более 170 родов приняли на дому в Бишкеке
Более 30 машин на Станции скорой помощи спишут. Материально устарели
«Стою у зеленого комка». Пациенты не знают адреса, когда вызывают «скорую»
Егор Борисов: Врачи «скорой» — это не обслуживающий персонал
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Мы&nbsp;потеряли друга. Ушел из&nbsp;жизни дизайнер ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сергей Пашенков Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в&nbsp;Бишкеке Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в Бишкеке
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр