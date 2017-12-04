Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из «скорой» уходят врачи. О критической ситуации, сложившейся в Центре экстренной медицинской помощи, ИА «24.kg» сообщил главврач Искендер Шаяхметов.

По его словам, в настоящее время из 210 врачебных ставок вакантны 70, из 342 фельдшерских — 47. За сентябрь-ноябрь уволился 21 врач.

«В срочном порядке нам необходимо 10 педиатров, 8 кардиологов, 10 психиатров и 6 невропатологов. У многих молодых специалистов сложилось мнение, что у нас нет узкой специализации. Это не так. Мы с удовольствием ждем этих врачей. В машинах бригад все необходимое оборудование имеется», — сказал Искендер Шаяхметов.

Он отметил, что текучка кадров в первую очередь связана с маленькой зарплатой. «Уходят, даже несмотря на то что мэрия нам сделала надбавку в 4 тысячи сомов для врачей и 2,5 тысячи для фельдшеров. Эта надбавка распространяется только на одну ставку, даже если ты работаешь на полторы ставки. Финансового стимула нет. В поликлиниках и стационарах врачи получают надбавки за пролеченный случай. А базовый оклад у всех — 5 тысяч сомов», — сказал он.

В свое время на скорой помощи мы получали надбавку за выслугу. Она доходила до 70 процентов от основного оклада. После повышения зарплаты в 2011 году надбавку убрали. Многие, получив у нас опыт и знания, уходят в частные структуры или уезжают в Россию и Казахстан. Искендер Шаяхметов

Мы со страхом ждем эпидемии ОРВИ. В прошлом году во время роста заболеваемости не хватало 48 врачей, а сегодня — 70. Это негативно скажется на здоровье наших горожан. Искендер Шаяхметов

«В связи с этим увеличивается количество опозданий. Мы просто физически не можем справиться. Часть вызовов передаем в поликлиники, еще по части даем консультации. Часть машин нуждается в замене. Да, часть автотранспорта заменили, из поступивших 15 новых машин нам дадут 5. Но на следующий год не запланировано обновление, а нам как минимум еще 12 нужно заменить уже сегодня», — добавил главврач.«Без волевого решения Минздрава мы сами ничего не сможем сделать. Пока не поднимут базовый оклад, улучшений не будет. Человек проучился 8 лет и получает 5 тысяч сомов. Это очень жестко», — резюмировал он.

Если бригада «103» долго не едет на вызов, в некоторых случаях медики рекомендуют ехать в больницу самим.