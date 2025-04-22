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Общество

В Бишкеке проходит ярмарка вакансий

В Бишкеке проходит ярмарка вакансий, на открытии которой выступил министр труда Равшанбек Сабиров. На ярмарке представлено около 5 тысяч вакансий в различных отраслях от 60 компаний.

Министр отметил, что на ярмарке созданы все условия для содействия в трудоустройстве и повышения конкурентоспособности на рынке труда. Он обратил внимание на участии выпускников вузов, делающих первые шаги в профессии, и выразил надежду, что ярмарка станет началом их успешной карьеры.

Минтруда
Фото Минтруда. Ярмарка вакансий
Для выпускников школ организованы профориентационные тестирования и консультации специалистов, чтобы помочь им определить свои сильные стороны и способности.

Как сообщили в Министерстве труда, участники ярмарки также смогли посетить мастер-классы, поучаствовать в профориентационных играх и викторинах, получить консультации по услугам в сфере содействия занятости, прохождению краткосрочных курсов и молодежной стажировки. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326931/
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