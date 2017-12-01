Почти 25 миллионов сомов потратит Минобразования на новые школьные учебники. Об этом сообщает портал госзакупок.

Всего на закупку услуг по издательской доработке и тиражированию учебников и учебных пособий для школ на кыргызском и русском языках закладывают 24 миллиона 904 тысячи 380 сомов. В том числе 12,8 миллиона сомов предназначены для издания учебника по чтению для вторых классов.

Обеспеченность средних школ учебниками составляет 83 процента. В 2010-м этот показатель составлял 58 процентов.

В настоящее время, по данным Минобразования, идет апробация 33 наименований учебников для 5 и 6 классов, для 7, 8 и 9 классов апробация новых учебников начнется в 2018 году. 10 и 11 классы уже учатся по новым стандартам.