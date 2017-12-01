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Общество

Почти 25 миллионов сомов потратит Минобразования на новые школьные учебники

Почти 25 миллионов сомов потратит Минобразования на новые школьные учебники. Об этом сообщает портал госзакупок.

Всего на закупку услуг по издательской доработке и тиражированию учебников и учебных пособий для школ на кыргызском и русском языках закладывают 24 миллиона 904 тысячи 380 сомов. В том числе 12,8 миллиона сомов предназначены для издания учебника по чтению для вторых классов.

Обеспеченность средних школ учебниками составляет 83 процента. В 2010-м этот показатель составлял 58 процентов.

В настоящее время, по данным Минобразования, идет апробация 33 наименований учебников для 5 и 6 классов, для 7, 8 и 9 классов апробация новых учебников начнется в 2018 году. 10 и 11 классы уже учатся по новым стандартам.
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