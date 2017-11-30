Улица Чингиза Айтматова появилась в Алматы

Одну из улиц Алматы назвали в честь Чингиза Айтматова. Об этом сообщило ИА Tengrinews.kz.

Как сообщается, переименовали еще несколько улиц. По данным акимата, переименованы более 100 повторяющихся улиц. В этой связи 42 из них названы именами выдающихся людей, внесших вклад в развитие страны, остальные будут нести географические названия либо будут связаны с историей, культурой и традициями Казахстана.

Кроме улицы имени Чингиза Айтматова, появятся улицы Герольда Бельгера, Талгата Бигельдинова, Сагадата Нурмагамбетова, Каукена Кенжетаева, Сергея Калмыкова, Кадыра Мырзалиева.

Напомним, сегодня в ходе сессии маслихата города Алматы VI созыва улица Фурманова переименована в проспект Назарбаева.