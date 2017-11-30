Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке в последний день осени малооблачно и небольшой дождь. Воздух ночью прогреется до +2 градусов, днем — до +8. Осадки ожидаются с 9.00 до 15.00. День уменьшился до 9 часов 18 минут: восход Солнца в 8.11, заход — в 17.29. Синоптики прогнозируют малые геомагнитные бури с 00.00 до 6.00, слабые — с 9.00 до 15.00.

Перекрытые дороги

Сегодня должны открыть для проезда улицы Мурманскую (от Садыгалиева до Б.Алыкулова), Турусбекова (от Чуйкова до Жибек Жолу) и Куюкова (от Баха до Муромской в жилмассиве «Арча-Бешик»).

Перекрытыми остаются улицы:

— Оберон — от Анкары до Льва Толстого в жилмассиве «Кара-Жигач»;

— Алыкулова — от Муромской (ТЭЦ-2) до Гагарина.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Памятные даты

Всемирный день домашних животных

Фото иллюстративное

Идея об учреждении данного праздника была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы в 1931 году. С тех пор праздник проводится ежегодно и посвящается всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить об ответственности за «братьев наших меньших».

Девизом этого дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».

В этот день проводятся пикеты в защиту животных от жестокого обращения, флешмобы в поддержку создания приютов и клиник для животных, выставки кошек и собак.

Международный день защиты информации

Фото иллюстративное

Цель дня — напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации.

Праздник появился в 1988 году. Именно тогда была зафиксирована первая массовая эпидемия «червя», получившего название по имени своего создателя — Морриса.

Хотя прототип первого компьютерного вируса появился уже в 1983 году.

У кого намечаются тои

66 лет исполняется сегодня депутату Жогорку Кенеша от фракции СДПК Анвару Артыкову.

Он родился в Оше, этнический узбек. Трудовую деятельность начал в 1966 году рабочим в Ошской конторе мехсаночистки Министерства жилищно-коммунального хозяйства Киргизской ССР.

Фото Sputnik. Анвар Артыков

В 2004-2005 годы возглавлял проект Всемирного банка в области энергетики. В 2005-м избран председателем народного кенеша Ошской области. В этом же году был избран «народным губернатором» на митинге 18 марта и утвержден новым правительством в должности сразу после смены власти — 25 марта 2005-го, но 12 декабря снят с занимаемого поста из-за разногласий с Бакиевым. Арестован накануне второй революции.

В октябре 2010 года по списку политической партии «Ар-Намыс» избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики V созыва.

C октября 2015 года депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от партии СДПК.

47-летие празднует заместитель председателя Социального фонда Кыргызстана Уланбек Асанов. Он родился в Ноокенском районе Джалал-Абадской области.

Фото из Интернета. Уланбек Асанов

Государственный советник государственной гражданской службы III класса. Трудовую деятельность начинал экономистом макаронно-кондитерской фабрики. В Социальный фонд пришел в 2009 году заместителем учебного центра. В том же году стал советником председателя Соцфонда. С 2010-го по 2013-й — руководитель аппарата СФ. Должность заместителя занимает с 2013 года.

Куда сходить

Культура

— В 16.00 в Международном университете «Ала-Тоо» пройдет тренинг по саморазвитию.

Его проведет известный психолог, оратор, коуч Алтын Рысбекова. Темы: как победить страх перед публикой; навыки лидера; Time Management; Self Development.

— В 18.00 в Бишкекском городском драматическом театре имени А.Умуралиева дадут комедию абсурда «Наваждение».

Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова комедия «Безумный день, или Женитьба...».

Современные музыка и пластика, помноженные на остроумные диалоги, гарантируют зрителю хорошее настроение и желание прийти еще раз на встречу с полюбившимися героями этой удивительной истории. Театр «Аз Арт» приглашает зрителей на спектакль по старому доброму водевилю «Аз и Ферт» русского драматурга XIX века П.Федорова.

— В 19.20 в кинотеатре «Вефа» покажут концерт Дмитрия Хворостовского.

Американская королева оперы Рене Флеминг и всемирно признанный российский баритон Дмитрий Хворостовский исполнят оперные дуэты и арии Верди, Чайковского, Амбруаза Тома и Беллини, а также романсы Рахманинова и Чайковского. Сопровождает выступление оперных звезд оркестр Государственного Эрмитажа под управлением Константина Орбеляна.

— На большие экраны выходят сразу три фильма: исторический «Легенда о Коловрате», триллер «Иностранец», комедия «И смех, и грех».

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Беларуси стартует кубок мира по карате (по версии WKC).

Звание сильнейшего в нескольких возрастных группах оспаривают более тысячи бойцов. От Кыргызстана выступает именитый Александр Сурков.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.00, ОО «Дорожная безопасность» — встреча по итогам проекта «Эдвокаси кампании по внедрению предмета по безопасности дорожного движения в школах»;

— 9.30, отель Hyatt Regency Bishkek — международная конференция «Перспективы развития институтов третейского арбитража в Центральной Азии»;

— 10.00, отель «Дамас» — презентация программы правительства по борьбе с торговлей людьми и плана мероприятий по ее реализации на 2017-2020 годы;

— 10.00 КНУ — республиканская научно-практическая конференция «Государственная программа по госязыку в образовательных учреждениях»;

— 11.00, посольство Казахстана — акция по сбору нижнего белья для Курманбека Бакиева;

— 11.30, Sputnik Кыргызстан — круглый стол «Многоженство в КР. Что лучше: снять запрет или ужесточить закон?»;

— 12.00, Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора — церемония передачи оборудования ВОЗ по улучшению электронных баз данных Министерству здравоохранения КР;

— 16.00, Sputnik Кыргызстан — видеомост, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

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