Навести порядок на Ошском рынке в Бишкеке требуют депутаты

Навести порядок на Ошском рынке в Бишкеке «раз и навсегда» требует депутат Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев. Вопрос он поднял сегодня на очередной сессии.

Нардеп напомнил о переносе рынка «Дыйкан». «Мэрия проявила политическую волю, и базар закрыли. А с Ошским базаром не получается. Бардак на муниципальной территории. Неужели за полтора года нельзя было навести порядок? Или работа, которую вы проводите, не эффективная? Давайте мы вам поможем», — сказал Куванычбек Конгантиев, обращаясь к акиму Ленинского района Нурдину Тынаеву.

Ранее Тынаев заявлял: «Единственное оптимальное решение, которое раз и навсегда поможет поставить точку в деле стихийной торговли на Ошском рынке, — перенос базара за пределы города».