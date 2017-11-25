Состояние главы Amazon в «черную пятницу» достигло $100 миллиардов

Состояние основателя и главы онлайн-ритейлера Amazon миллиардера Джеффа Безоса достигло $100 миллиардов в день скидок — «черную пятницу». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Отмечено, что стоимость акций компании Безоса увеличилась на два процента благодаря оптимизму инвесторов из-за масштабной распродажи. При этом сами показатели продаж в «черную пятницу» в онлайн-магазине оказались на 18,4 процента выше, чем в прошлом году, отметил Bloomberg.

Ранее состояние Безоса оценивалось в $93,1 миллиарда. Он неоднократно занимал первую строчку рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com запущен в июле 1995 года.