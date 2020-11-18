Черная пятница: что важно знать и как подготовиться

Многие модники и модницы с нетерпением ждут главной распродажи года — блекфрайдей. В этот период можно купить вещи по выгодной цене.

Как всем известно, в период действия скидок наблюдается невероятный ажиотаж, поэтому покупатели часто «дерутся» за вещи. Чтобы вы смогли уйти из магазина с хорошим настроением и купить все необходимое, мы составили для вас список полезных советов:

многие магазины начинают свою работу с полуночи или меняют график работы, чтобы все желающие успели к ним прийти. Поэтому стоит отправляться на шопинг как можно раньше, пока будет много позиций в наличии;

используйте онлайн-агрегатор цен, чтобы найти магазин, который предлагает понравившийся товар по самой низкой стоимости;

чтобы не попасть на искусственную скидку, прогуляйтесь по магазинам примерно за неделю до распродажи;

практически все онлайн-маркетплейсы предлагают дисконт еще ночью. Многие об этом знают, поэтому большой наплыв наблюдается уже с полуночи. Рекомендуем заранее ознакомиться с каталогом и добавить нужные вещи в корзину. Когда начнется распродажа, вы сразу сможете их приобрести;

покупая товары онлайн, не всегда можно угадать с размером и фасоном, лучше накануне примерить похожие вещи в бутике.

В этом году распродажа приходится на 27 ноября. Стоит отметить, что многие магазины продлевают акцию на 72 часа. Об этом и предстоящих скидках многие бренды и ТРЦ сообщают на своих официальных страницах и в рекламе. Так что вы заранее можете узнать обо всем уже сейчас.

Интересные факты о Black Friday

Эта знаменательная дата пришла к нам и в другие страны из Америки, где появилась в середине прошлого столетия. В акции принимают участие известные бутики и бренды, крупные маркетплейсы. Одним из самых популярных на украинском рынке считается Kasta. При этом не все любители блекфрайдей знают интересную информацию о ней:

Многие берут выходной в этот день, хоть праздник и не является официальным. Это позволяет первыми попасть в магазин, когда еще заполнены полки.

В странах Европы и Северной Америки есть праздник «День без покупок». По мнению многих, он был придуман в отместку любителям шопинга.

Существует «вторая черная пятница» — киберпонедельник. Он создан для тех, кто не успевает купить вещи со скидками непосредственно в Black Friday.

Как видите, праздник, и правда, очень популярен. Желаем, чтобы в этом году вы смогли приобрести все, что пожелаете, по самым лучшим ценам!