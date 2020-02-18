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Общество

Владелец Amazon выделит $10 миллиардов на борьбу с изменением климата

Фото AP. Владелец Amazon Джефф Безос

Американский миллиардер, основатель и владелец интернет-компании Amazon Джефф Безос сообщил об учреждении фонда, который будет финансировать проекты по борьбе с изменениями климата. Об этом он написал в своем Instagram.

«Сегодня я рад объявить, что запускаю «Фонд Земли Безос». Изменение климата является самой большой угрозой для нашей планеты. Я хочу работать вместе с другими, чтобы применить известные и исследовать новые способы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата. Глобальная инициатива будет финансировать ученых, активистов, неправительственные организации — любые усилия, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить мир природы. Мы можем спасти Землю», — написал Джефф Безос.

Глава Amazon сообщил, что «для начала» он выделит $10 миллиардов и начнет «выдавать гранты этим летом».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143980/
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