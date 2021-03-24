Пациенты с бронхиальной астмой могут покупать лекарства с большой скидкой

Пациенты, состоящие на учете с бронхиальной астмой, могут приобрести лекарства со скидкой. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, льготная лекарственная программа предоставляет право состоящему на учете пациенту с диагнозом «бронхиальная астма» приобрести по рецепту лекарства со скидкой до 90 процентов. В частности, аэрозоли сальбутамола и беклометазона, таблетки преднизолона в аптеках, заключивших договор с Фондом ОМС.

Если пациент с бронхиальной астмой застрахован, то может также приобрести медикаменты со скидкой до 50 процентов по дополнительной программе ОМС.

Для приобретения лекарства со скидкой пациент должен состоять на учете у семейного врача по месту жительства, быть приписанным в Центре семейной медицины и получить там льготные рецепты.

Кроме этого, пациенты с бронхиальной астмой имеют право на бесплатный базовый пакет медицинских услуг, а также на дополнительные исследования на амбулаторном уровне, в частности на:

сверхбазовые лабораторные исследования;

восстановительную и физитерапевтическую помощь (по показаниям);

процедуры и манипуляции в дневном стационаре ЦСМ;

лабораторно-диагностические исследования в амбулаторно-диагностическом отделении стационара.

В случае возникновения вопросов можно обратиться на горячую линию ФОМС — 113. Звонки со всех мобильных устройств бесплатные.