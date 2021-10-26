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Техноблог

Глава Amazon хочет построить собственную космическую станцию

Фото Blue Origin. Концепт космической станции

Фирма Джеффа Безоса Blue Origin объявила о планах строительства собственной коммерческой космической станции. Об этом говорится на сайте компании.

Blue Origin планирует построить космическую станцию под названием «Орбитальный риф». Ее введение в эксплуатацию ожидается во второй половине 2020-х годов. Космическое предприятие Джеффа Безоса планирует использовать станцию как «многофункциональный бизнес-парк», где будут сдавать в аренду помещения для торговли, исследований и космического туризма.

Orbital Reef будет почти такой же большой, как Международная космическая станция.

На станции планируют организовать медицинское обслуживание и возможности для отдыха.

«Более 60 лет NASA и другие космические агентства развивали орбитальные космические полеты и космическое жилье, создавая условия для коммерческого бизнеса в этом десятилетии. Мы расширим доступ, снизим стоимость и предоставим все услуги и удобства, необходимые для нормализации космических полетов», — заявил старший вице-президент Blue Origin по программам перспективного развития Брент Шервуд.

Космическую станцию можно будет использовать для коммерческих целей, включая научные исследования, производство, СМИ, развлечения и туризм.

Брент Шервуд

Проект является результатом партнерства с Sierra Space, дочерней компанией аэрокосмического подрядчика Sierra Nevada Corporation, а также Boeing, Redwire Space и Genesis Engineering.

«Оживленная экосистема бизнеса будет развиваться на низкой околоземной орбите, генерируя новые открытия, новые продукты, новые развлечения и глобальную осведомленность», — добавил Брент Шервуд.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/211618/
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