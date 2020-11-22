«Черная пятница». Как сделать выгодную покупку и не пожалеть об этом

Традиционный праздник шопоголиков «черная пятница» в этом году выпал на 27 ноября.

Как известно, во многих странах в этот день перед торговыми точками выстраиваются большие очереди. Покупатели с утра собираются у магазинов в надежде купить приглянувшуюся вещь по скидочной цене.

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Многие кыргызстанцы к «черной пятнице» относятся с недоверием. По их мнению, местные магазины перед скидкой специально завышают цены, а после продают по своей же стоимости якобы со скидкой. Поэтому, несмотря на завораживающие рекламные плакаты, особого ажиотажа в этот день не наблюдается. Разве что заядлые шопоголики не могут устоять.

Но зато кыргызстанцы с удовольствием попытаются совершить покупку на мировых интернет-сайтах.

Как правильно сделать покупку и на что обращать внимание, 24.kg узнало у экспертов.

1 Как обезопаситься в толпе покупателей? Советы по санитарной безопасности в этом году особенно актуальны в связи с пандемией COVID-19. В забитых магазинах и торговых центрах необходимо тщательно соблюдать санитарные нормы, чтобы не подхватить вирус. Шопоголикам рекомендуется надеть маски, пользоваться санитайзером и постараться не трогать лицо руками.

2 Можно ли успеть сделать покупки без ажиотажа? Это на Западе в день скидок люди с утра выстраиваются в очереди у магазинов, в Кыргызстане же большинство совершает покупки вечером. Чтобы без толкучки купить понравившуюся вещь, старайтесь попасть в торговый центр днем. Эксперты также советуют заранее определиться с выбором, чтобы в последний момент не бегать по всем магазинам, а заходить точечно в определенные отделы.

3 Если в день скидок изменится цена на товар, как узнать об этом? За несколько дней до «черной пятницы» (в идеале за неделю) прогуляйтесь по магазинам и посмотрите цены. Запишите или сфотографируйте ценники на понравившиеся вещи. В день икс, прежде чем купить вещь, убедитесь, что товар действительно скидочный.

4 Как не накупить кучу ненужных вещей? Ограничьте сумму, которую вы собираетесь потратить на покупки в «черную пятницу». Если расплачиваетесь картой, поставьте лимит на баланс денег. Заранее составьте список необходимого. За два-три дня посмотрите на интернет-сайтах, чтобы сравнить цены. Если не знаете, что именно вам необходимо, и рассчитываете определиться на месте, этот день — не лучший вариант для шопинга. В толпе и огромных очередях не будет возможности принять взвешенное решение, и вы рискуете купить ненужную вещь только потому, что на нее была скидка. Важно: не берите с собой много денег в этот день, иначе рискуете стать жертвой грабителей или карманников.

5 Можно ли купить качественный товар и дешево? Внимательно осматривайте товар перед покупкой. В «черную пятницу» есть риск нарваться на некачественный и даже бракованный товар. Неровные швы, торчащие нитки и хлипкая фурнитура — вот лишь некоторые недочеты, которые вы можете под шумок не заметить.

6 Какие жалобы поступают после «черной пятницы» от покупателей? По данным юридического центра по защите прав потребителей «Вигенс», на скидочный день особенных жалоб не поступает. Покупатели подчеркивают, что продавцы часто отказываются обменять бракованный товар, ссылаясь на то, что вещь приобретена по сниженной цене. Отметим, что на покупки в этот день, как и в другие, распространяется норма закона: вы имеете право обменять или вернуть товар с возмещением его полной стоимости.