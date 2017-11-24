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Общество

Итоги опроса. Одобряют ли кыргызстанцы шестилетнюю работу Атамбаева

Общественная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» 10-18 ноября провела общенациональный телефонный социологический опрос с целью измерить политическое настроение населения КР после избрания нового президента.

67,3 процента населения одобряют шестилетнюю работу Алмазбека Атамбаева в качестве президента КР. При этом каждый пятый респондент (20,6 процента) не одобряет его деятельность.

Женщины чаще отзывались положительно о труде Атамбаева, чем мужчины.

Существенные различия во мнениях населения отмечаются по населенному пункту и области проживания респондентов. Так, нарынчане чаще, чем жители всех остальных областей, выражали одобрение. Наиболее высокая доля тех, кто неодобрительно отозвался о шестилетней работе Атамбаева, это жители Таласской области и горожане из Чуйской области.

Среди основных достижений Атамбаева за время его президентства респонденты чаще называли развитие инфраструктуры и политическую стабильность.

Каждый девятый респондент заявил об отсутствии каких-либо достижений Атамбаева за время его президентства.

В соцопросе участвовало городское и сельское население Кыргызстана в возрасте от 18 лет и старше, постоянно проживающее на территории всех регионов страны. Число респондентов — 738.
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