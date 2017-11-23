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Общество

Государство не помогает детям-сиротам Кыргызстана. Это делает бизнес

«Государство не помогает детям-сиротам. Это делает бизнес», — заявил сегодня во время круглого стола директор Общественного фонда «Защита прав детей-сирот» Игорь Беляев.

По его словам, фонд неоднократно обращался во многие айыл окмоту и мэрии городов с просьбой выделить земельный участок для строительства жилья или открытия центра для выпускников детских домов. Писали письма и в мэрию Бишкека. Но там ответили, что свободной территории нет.

«Мы искали территорию для цеха по обучению выпускников швейному делу с последующим трудоустройством. В итоге территорию нам дали бизнесмены. Мы уже подписали меморандум. В 2018 году такой цех появится. Министерству образования спасибо за то, что дали лицензию на обучение детей», — отметил Игорь Беляев.

«Мы говорим, что меньше детей попадет в детские дома. Но на самом деле это не так. Только за неделю пятерых человек лишили родительских прав. Мы только увеличиваем коррупционные схемы. Ежегодно якобы 400 детей выпускаются из детских домов, а 200 — официально. Почему мы увеличиваем статистику? У нас есть все цифры, мы готовы их предоставить. Поэтому бизнес с нами и работает. У нас много фактов коррупции, связанных с выпускникам детских домов. Приведу только один пример, в Новопокровке еще пять лет назад выделили землю и должны были построить молодежный центр для выпускников детских домов. Но его нет до сих пор», — заключил он.
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