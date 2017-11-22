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Общество

ДТП с пьяным помощником прокурора. Родственники погибшей возмущены беззаконием

В Токмакском городском суде начались слушания по факту ДТП, случившегося 19 июля на объездной дороге.

Помощник прокурора Первомайского района Бишкека Данияр Сейталиев, будучи пьяным, не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине машину. В результате погибла молодая женщина. У нее остался двухлетний ребенок.

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Как ранее сообщало ИА «24.kg», по результатам экспертизы установлено: женщина скончалась не из-за того, что внедорожник Сейталиева протаранил машину, в которой она находилась, а потому что захлебнулась в луже.

Сегодня стало известно, что Данияру Сейталиеву предъявили обвинение лишь в том, что он скрылся с места аварии. Следствие не сочло его виновным ни в совершении ДТП, ни в вождении автомобиля в пьяном виде.

Родственники погибшей требуют привлечь виновного к ответственности. Они возмущены также тем, что Данияра Сейталиева освободили из-под стражи и изменили ему меру пресечения на подписку о невыезде.

В Генпрокуратуре также не могут до сих пор представить результаты проверки, каким образом в машине у Сейталиева оказалось 25 томов уголовных дел, тогда как по инструкции они должны храниться в канцелярии Первомайского райсуда Бишкека.
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