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Общество

Бейонсе — самая высокооплачиваемая певица в мире

Американское издание Forbes составило ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц. Лидером списка стала поп-исполнительница Бейонсе, сообщила lenta.ru.

За год артистка заработала $105 миллионов. Отмечено, что большую часть дохода Бейонсе принес ее хит 2016 года Lemonade, а также гастрольные выступления Formation World Tour.

На втором месте оказалась британская певица Адель с $69 миллионами. На третьей строчке поп-исполнительница Тейлор Свифт, в 2017-м полностью сменившая имидж и выпустившая альбом Reputation.

В топ-10 также вошли Селин Дион ($42 миллиона), Дженнифер Лопес (38 миллионов), Долли Партон (37 миллионов), Рианна (36 миллионов), Бритни Спирс (34 миллиона) и Кэти Перри (33 миллиона). Завершает рейтинг Барбара Стрейзанд, за год заработавшая $30 миллионов.

Ранее, в ноябре, журнал Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд, не достигших 30 лет. Первое место досталось канадскому певцу эфиопского происхождения The Weeknd с $92 миллионами.
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